誰も知らない､盛り上がらない大会になる可能性も…？ミス青山｢ミス･ミスターの称号やめます｣変化が示すミスコンの変容

1月30日、「ミスミスター青山コンテスト」が、2026年より「青山コンテスト」へと名称を変更することを発表した。

昨今、「多様性の排除」や「ルッキズム（外見至上主義）の助長」といった文脈でミスコンへの風当たりが強くなっている。そんななかでミスコンを存続するための手段として、コンテストの名称から「ミス・ミスター」を除外する大学は少なくない。そうすることで、一応は「多様性やルッキズムに配慮していますよ」という体裁を取れるからだ。

一見、時代の変化に沿っているように思える今回の変更だが、ミスコンを数多く取材している筆者としては「これ、誰も得しない展開になりそうだぞ」と思えた。どういうことか。

もともと「賑やかし」だったミスコン

そもそも、元来の大学ミスコンは「大学の学園祭のにぎやかしイベント」という側面が強いものであった。それが、1990年代や2000年代からのテレビや雑誌といったマスメディアに取り上げられるようになり、大学ミスコンは「何物でもない大学生が有名人になるためのプラットフォーム」としての機能を持つようになっていった。