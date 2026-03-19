｢教科書の内容を丸暗記すれば､最難関の中高一貫校にも入れる｣と思っている親が多すぎる―｢学力｣と｢記憶力｣は別物

今回は国内外の記憶力競技で優秀な成績を収め、日本メモリースポーツ協会の会長も務める青木健さんを招いてお話を聞いた。第3回では、窪田氏が幼少期を過ごしたアメリカと比べながら、日本の教育システムや記憶力に対する感覚の違いについても語る。

アメリカの学校教育には「暗記」の概念がない？

窪田：私は子どものころ海外で学びましたが、アメリカにはそもそも「暗記」という概念がなかったように思います。テストにも覚えて解けるような問題は出題されず、理解力や分析力を問われるものばかりでした。

低学年でも、単純なスペリングを問うような問題も少なかったですね。だから記憶力が悪いと思う私でも、コンプレックスを感じることはなかったのです。

でも、日本の学校に入ってからは「暗記ができないこと」がそのまま「勉強ができないこと」のようで、これには非常に苦労しました。

青木：確かに、日本はスペルミスにも厳しいですね。覚えるということに対して、教育の要求が多いのかもしれません。