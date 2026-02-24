｢かしわうどん一択だった私が後悔…｣通い慣れた《資さんうどん》で"実は人気なメニュー"を片っ端から食べて分かった本当の底力

資さんうどんは、北九州で生まれ、長く地域に根付いてきたうどんチェーン。小学生の頃、北九州市小倉北区に住んでいた私にとっても、資さんうどんは身近な存在だ。

店に行くたびに注文するのは、かしわうどん。店に入ると、まずそれを食べたいと思ってしまう。

現在、資さんうどんは、私が毎日行けるような場所にはない。かしわうどんが食べたくなった日は、家族で資さんうどんに行っている。そうなっていくうちに、いつしかメニュー表を開かなくなってしまった。選択肢は実質ひとつだからだ。ほかにも美味しそうなメニューが並んでいるのは分かっているのに、そこに手が伸びないまま、何年もが過ぎていた。そして、先日。ついにバレた。

「えっ、資さんうどんの焼きうどん、食べたことないの？」

友達はすこし寂しそうな顔をしている。そうだよね。あんなに資さん好きそうだったのに「焼きうどん」食べたことないなんて。信じられないよね。でもね、これも資さんを本能で愛した結果の行く末なんだよ。許してほしい。

ようし、焼きうどんを食べようじゃないか。せっかくなら、この機会に「カツとじ丼」とか「ぼた餅」や「肉ごぼ天うどん」のような定番メニュー以外を、もっと食べてみようと思う。私の「食べたことない資さん」を食べる旅がスタートした。

なぜ、資さんうどんにはこんなにメニューがあるのか

資さんうどんのメニューは多い。うどんだけでなく、丼、汁もの、カレー、焼きうどんまである。ただ、これは最初から狙って増やした結果ではない。