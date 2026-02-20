【販売台数を追いかけない美学】ピュアという意味を車名に冠するマセラティの新型スポーツカー｢MCプーラ｣の物語と官能的な質感

マセラティが手がけたスポーツGT「MCプーラ チェロ」に試乗した。さらに同モデル導入のタイミングで、マセラティ ジャパンはユニークな販売施策も発表し、ヤル気を見せる。

レーシングへの情熱、イタリアの職人技、そして美の極致――。

日本法人のマセラティ ジャパンは、MCプーラをそう定義している。

MCプーラは、2020年に発表された「MC20」の後継モデルとして、25年夏にイギリス「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」でデビュー。それから約半年が過ぎた26年1月、千葉県にある袖ケ浦フォレストレースウェイで実車に乗ることができた。

MC20から新世代のMCプーラへ進化

「MC20の後継で性能が上がっているなら、MC25とかMC30っていうネーミングもアリでは、という意見も聞きましたが、そこには込めた意味があるのです」

マセラティ ジャパンでプロダクトマーケティング兼ビジネス変革マネージャーを務める大村飛翔氏は、MC20から転じてMCプーラと車名が変わった理由を説明する。

「ピュアなラグジュアリー体験と、パフォーマンス、それからメイドインモデナのピュアなクラフツマンシップ。 この3つを訴求できるような商品です」

英語のピュア（=純粋）と同義となるイタリア語の「プーラ」を車名に使った理由を、上記のように語る。