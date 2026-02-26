電車でメールをのぞき見された…身近に潜む｢ショルダーハッキング｣甘く見ると痛い目に遭う訳

鈴木 朋子 : ITライター・スマホ安全アドバイザー
2026/02/26 6:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
電車に乗る女性
電車内で仕事のメールを確認していませんか？（写真：EKAKI / PIXTA）

満員電車に揺られながら会社へと出勤するーー、多くの人にとって日常的な風景だ。ほとんどの人がスマホを取り出し、SNSをチェックしたり、動画を視聴したりする。出社後すぐに業務を開始するために、メールを確認してタスクの洗い出しをすることもあるだろう。

サイバー攻撃やセキュリティの最新動向など、その他の関連記事はこちら

そんな時、あなたの肩ごしにその画面を見ている人がいる。人と人が密着した車内では、仕事のメールやプライベートのLINE、画面ロックやオンラインバンキングのパスワード、メモ代わりに撮影した写真など、スマホに保存されている情報を背後から確認できる。

情報を盗み出す目的でのぞき見している場合、そうした行為を「ショルダーハッキング（ショルダーサーフィン）」と呼ぶ。

電車でのぞき見を見かけた人24%

セキュリティ企業NordVPNが行った「日本の通勤者の実態ーインターネット利用とセキュリティ対策」調査によると、日本では約7割以上の通勤者が少なくとも週に数回通勤しており、36%が電車を利用している。また、通勤者の70%が通勤中にスマートフォンやタブレットなどのデバイスを使用しているという。

さらに、他人にデバイスをのぞき見られている状況を見かけた人は24%にのぼる。偶然他人のスマホが視界に入る場合もあるが、意識的に内容を見ている人は第三者からでもわかるものだ。

次ページ上司のメールに不正アクセスして人事情報を閲覧
キーワード
関連記事
特集一覧
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
忍び寄る市場ショック
生保「スパイ活動」の実相
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事