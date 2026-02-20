｢高級ホテルは泊まらず満喫｣節約派の庶民が4つ星ホテルの《990円コーヒー》で味わう"非日常"という贅沢─｢テーブルチャージ0円の穴場｣

佐藤 大輝 : 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター
2026/02/20 9:00
東京ドームホテルからの景色
4つ星ホテルで夜景が美しい「東京ドームホテル」を1000円以下で楽しむ方法（写真：筆者撮影）
「高級ホテルを泊まらずに利用する」という選択肢

物価高のいま、節約は大事である。ウーバー配達員ライターの私は星空や満月を見ながら公園で発泡酒を飲んだり、備蓄米をおいしく食べる方法を模索するなど、お金を使わない楽しみを探すのが大好きだ。

一方で、高級な非日常空間の空気に触れるのも好きだ。

高級ホテルやラウンジ、バーなどの素敵な空間に行くと気分が上がる。毎日同じ仕事、同じ生活リズム、同じ世界にいると、どうしても飽きてくるしマンネリ化してくる。けれど様々な世界に行ったり来たりできる「自由」があれば、刺激や学びの体験により、人生に彩りが加わる。

もちろん身の丈にあった予算内であることが大事だ。

そこでおすすめしたいのが「高級ホテルを泊まらずに利用する」という選択肢だ。東京ドームホテル43階の『アーティストカフェ』なら、コーヒー990円から洗練された空間と美しい夜景を満喫できる。テーブルチャージ0円のスタンディングバーで、ビールやカクテルも楽しめる。

今回は実際に行ってみて、いくらでどんな景色が楽しめたのか、筆者が2026年2月に訪れた経験をもとに、利用のコツと注意点をお伝えしたい。

東京ドーム
東京ドーム（写真：筆者撮影）
