ポリコレ疲れが追い風に？ 批判浴びる｢嵐が丘｣の白人起用が､興行的に正解だった理由

名作小説『嵐が丘』が新たに映画化され、アメリカを含む世界各国で大ヒットデビューを果たした。マーゴット・ロビーがキャシー・アーンショウを演じるこのバージョンは、原作の後半をすっぱりと捨てていたり、重要なキャラクターであるヒンドリー（キャシーの兄）がまるで登場しなかったりなど、「原作に忠実」と呼ぶにはほど遠い。

しかし、いかにも『プロミシング・ヤング・ウーマン』、『Saltburn』を手がけたエメラルド・フェネル監督らしく、セクシュアルさが前面に押し出され、数ある過去作とは明らかに違う個性がある。受け止められ方は賛否両論、批評家の間でもさまざまだ。

「浅黒い肌」の役を白人が演じた

だが、この映画は、作品自体への評価と別のところでも論議を呼んでいる。キャシーの熱愛のお相手ヒースクリフを、白人俳優ジェイコブ・エロルディが演じていることだ。

ヒースクリフはキャシーの父がリバプールで見つけ、家に連れ帰った少年。原作で、人種については明確にされないものの、しばしば「浅黒い肌」、「ロマ」、「美しい英語を話せない」、「ラスカー」（17世紀から20世紀前半にかけ、ヨーロッパの船で働いた東南アジアあるいは中東の人々）などと描写される。

彼の出生は謎に包まれ、「お父さんは中国の皇帝、お母さんはインドの女王だったりするかもしれない」などという会話も出てくる。実際、1939年の映画では、金持ちになって戻ってきたヒースクリフ本人がそう語る（ただし、このバージョンでヒースクリフを演じるのはローレンス・オリヴィエ、つまり白人だ。そのことについては後述する）。