メルセデス･ベンツ140周年の日に登場｢新型Sクラス｣50%刷新ビッグマイナーチェンジの威力

世界最古の自動車メーカーはフランスのプジョーだといわれているが、世界で最初にエンジン車を送り出したのはメルセデス・ベンツ。

カール・ベンツが「パテント・モトール・ヴァーゲン」を作りあげ、特許を取得してから、2026年1月29日で140周年を迎えた。

それを記念して、メルセデス・ベンツは本社のあるドイツ・シュトゥットガルトで、大々的なイベントを開催。同時に、新しい「Sクラス」を発表した。

私などは、1986年に同社が100周年を大々的に祝っていたのを覚えているので、そこから40周年も経ったのかと感慨深い。

つねにひとつの方向へ向かうことしか知らない

自動車メーカーで重要なのは、技術の蓄積といわれる。

メルセデス・ベンツは、あらゆる気候、さまざまな状況、多くの用途といったものに応じて、エンジンや駆動システムを手がけ、そのデータを保管しているという。

たとえば40年代のソ連、零下40度の気候下で同社のディーゼルエンジンが停止したとき、原因を徹底的に分析して資料にしたとも聞いたことがある。

2000年代に「そんな資料、チェックしたことある？」と、私は、メルセデス・ベンツのエンジン設計者に訊ねてみた。

そのときは「え？ あいにく知りません」という答えで肩透かしをくったものだ。ただし、「存在しても不思議ではありませんね」と、その設計者はつけ加えていた。

「最善か無か」という企業スローガンをもつメーカーである、メルセデス・ベンツの製品をずっと見てきた私にとって、上記の資料保管のエピソードは“いかにも”と腑に落ちる思いがしたのである。

メルセデス・ベンツは、「（140年間）つねにひとつの方向へ向かうことしか知らない」と、今回の140周年に寄せたプレスリリースに記している。

そして、さらに「それは前進だけ」と言葉が続く。つねに固定観念を捨てて自動車づくりをしてきた。そううたっているのだ。