【交渉を成功させる！仕事で使える血糖値マネジメント】夕方4時の大事な交渉はNG／適度な筋肉でエネルギーを貯めろ！／米軍も実践！“秒”で体の緊張を解く方法／部下を指導する際は食べ物つきで

▼前編はこちら

https://youtu.be/ra80LBQL0DE

「Health SHIFT」では「血糖値と自律神経の密接な関係」をテーマに、こいけ診療所院長の小池雅美医師をゲストに迎え、現役世代に向けた“血糖値コントロール術”を紹介。後編では、ビジネスの成否をも左右する「血糖値マネジメント」や、血糖値を安定させるための生活習慣について小池医師が解説する。

著書『気分の9割は血糖値』

https://amzn.to/3OxpUwT

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:53 本編スタート

01:26 不調の‟根っこ”は意外とシンプル？

03:07 血糖値を安定させる最強の生活習慣

03:37 寒さは大敵！布団やベッドを温める

05:31 高血圧や不眠の人の住環境

07:22 適度な筋肉でエネルギーを貯める

08:49 “秒”で体の緊張を解く米軍式睡眠法

13:35 職場で使える！ズルい血糖値マネジメント

14:05 重要な交渉事は空腹状態で行わない

15:50 部下を指導する際は食べ物つきで

17:29 デートでも使える！

18:33 小池先生からメッセージ

【出演者】

小池雅美（こいけ・まさみ）

こいけ診療所院長・なす医院非常勤医師・漢方専門医・臨床分子栄養医学研究会特別認定特別指導医。漢方・栄養両方のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験と、顔貌・姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる。優れた洞察力で多くの患者を改善に導く。著書に『気分の9割は血糖値』（東洋経済新報社）。

河野 千秋（こうの・ちあき）

フリーアナウンサー

愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：志智勇哉、田中険人、秋葉俊祐

サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2026年1月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/



◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/



------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。