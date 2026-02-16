【交渉を成功させる！仕事で使える血糖値マネジメント】夕方4時の大事な交渉はNG／適度な筋肉でエネルギーを貯めろ！／米軍も実践！“秒”で体の緊張を解く方法／部下を指導する際は食べ物つきで

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/02/16 19:00
▼前編はこちら
https://youtu.be/ra80LBQL0DE

「Health SHIFT」では「血糖値と自律神経の密接な関係」をテーマに、こいけ診療所院長の小池雅美医師をゲストに迎え、現役世代に向けた“血糖値コントロール術”を紹介。後編では、ビジネスの成否をも左右する「血糖値マネジメント」や、血糖値を安定させるための生活習慣について小池医師が解説する。

著書『気分の9割は血糖値』
https://amzn.to/3OxpUwT

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:53　本編スタート
01:26　不調の‟根っこ”は意外とシンプル？
03:07　血糖値を安定させる最強の生活習慣
03:37　寒さは大敵！布団やベッドを温める
05:31　高血圧や不眠の人の住環境
07:22　適度な筋肉でエネルギーを貯める
08:49　“秒”で体の緊張を解く米軍式睡眠法
13:35　職場で使える！ズルい血糖値マネジメント
14:05　重要な交渉事は空腹状態で行わない
15:50　部下を指導する際は食べ物つきで
17:29　デートでも使える！
18:33　小池先生からメッセージ

【出演者】
小池雅美（こいけ・まさみ）
こいけ診療所院長・なす医院非常勤医師・漢方専門医・臨床分子栄養医学研究会特別認定特別指導医。漢方・栄養両方のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験と、顔貌・姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる。優れた洞察力で多くの患者を改善に導く。著書に『気分の9割は血糖値』（東洋経済新報社）。

河野 千秋（こうの・ちあき）
フリーアナウンサー
愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：志智勇哉、田中険人、秋葉俊祐
サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2026年1月）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------
