｢10代の頃と顔が違う｣ 高梨沙羅選手が銅メダル獲得も､"見た目"ばかりが話題のワケ…人はなぜ｢女性アスリートの容姿｣をジャッジしたがる？

現地時間2月10日、開催中の「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」で銅メダルを獲得した、日本のスキージャンプ混合団体。エースの高梨沙羅選手（29歳）は涙を浮かべながら、こう語った。

「人生で取ったメダルで一番嬉しい」

4年前の北京五輪。同じ混合団体で、スーツ規定違反により失格となった悪夢のリベンジ。「一歩も外に出られないほど」のショックから立ち直り、掴んだメダルだった。

美容研究家「高梨選手の変化はメイク効果」

しかし、その喜びの裏で、SNS上では別の"戦い"が続いていた。

「高梨沙羅って10代の頃と顔がまったく違う」

「競技より美容に力を入れてる」

メダル獲得を伝えるニュースサイトや、SNSには、そんな書き込みがあふれているのだ。特に、15日にジャンプ女子個人ラージヒルで16位という結果に終わると、先のメダル獲得の喜びすら、容姿への攻撃にかき消されそうになっていた。

なぜアスリートは、競技成績と無関係な「見た目」で一方的に評価され続けるのか。そしてなぜ、この攻撃は止まらないのか。