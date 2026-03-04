｢私個人の意見なので参考には…｣自分の感情を封印し､｢安全な一般論｣を選択する。若者の変容に見る日本社会の行く末

「若者は、その時代の変化を真っ先に察知する『炭坑のカナリア』である」――。

続く後編のテーマは、若者が「自分の感情」を出さず、「受動的な情報摂取」に甘んじる背景にある価値観の変容について。

変わりゆく「カナリアたち」の姿を通して、日本社会が向かう未来を読み解く。

自分を主語にして語るときには「外的理由」が必要

稲田：『本を読めなくなった人たち』執筆時、学生にグループインタビューをしましたが、ここ数年の調査目的のグルインでよくみられる反応があります。何かクリティカルな質問をすると、反射的に「一般論」を話し始めてしまうんですよ。

たとえば、これは過去に実施した別のグルインですが、将来的にも子供は欲しくないという女子学生に、「どうして？」と聞くと、「昔に比べて夫婦の共働きが増え、経済的に不安な人が増えて……」と、どこかで聞いたような社会背景の説明をスラスラと始める。

それこそ、まるで生成AIのように無難な。こちらが聞きたいのは“あなたが”どうして欲しくないのかの理由なのに。