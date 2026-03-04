｢私個人の意見なので参考には…｣自分の感情を封印し､｢安全な一般論｣を選択する。若者の変容に見る日本社会の行く末

✎ 1〜 ✎ 8 ✎ 9 ✎ 10 ✎ 11
金間 大介 : 金沢大学融合研究域教授、北海道医療大学客員教授稲田 豊史 : 編集者・ライター
2026/03/04 12:00
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
無敵化する若者たち 本を読めなくなった人たち コスパとテキストメディアをめぐる現在形
若者は胸を張って「I think」で話せず、すべての場において、能動的であろうとする権利ごと剥奪されているように感じます（写真：Graphs／PIXTA）
「若者は、その時代の変化を真っ先に察知する『炭坑のカナリア』である」――。
そう話すのは、若者分析の決定版として話題の書『無敵化する若者たち』（東洋経済新報社）を上梓した金沢大学教授の金間大介氏と、若者をはじめ“本を読めなくなった人たち”への徹底取材でテキストメディアの現況をリポートした『本を読めなくなった人たち コスパとテキストメディアをめぐる現在形』（中公新書ラクレ）が注目を集める稲田豊史氏。
前回の対談では、現代の若者が、長文理解やストーリー構築に困難を抱える実態を浮き彫りにした。
続く後編のテーマは、若者が「自分の感情」を出さず、「受動的な情報摂取」に甘んじる背景にある価値観の変容について。
変わりゆく「カナリアたち」の姿を通して、日本社会が向かう未来を読み解く。

自分を主語にして語るときには「外的理由」が必要

無敵化する若者たち
『無敵化する若者たち』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

稲田：『本を読めなくなった人たち』執筆時、学生にグループインタビューをしましたが、ここ数年の調査目的のグルインでよくみられる反応があります。何かクリティカルな質問をすると、反射的に「一般論」を話し始めてしまうんですよ。

たとえば、これは過去に実施した別のグルインですが、将来的にも子供は欲しくないという女子学生に、「どうして？」と聞くと、「昔に比べて夫婦の共働きが増え、経済的に不安な人が増えて……」と、どこかで聞いたような社会背景の説明をスラスラと始める。

それこそ、まるで生成AIのように無難な。こちらが聞きたいのは“あなたが”どうして欲しくないのかの理由なのに。

次ページ「I think」で話せない
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
JR東日本 運賃値上げの余波
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事