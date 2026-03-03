京大在学中にデビュー"60歳漫画家の原点"。｢将来はエリートになると思っていた｣が､学費のために執筆。『コンクリートの船』への思いも語る
京大生時代はエリートサラリーマンになると思っていた
ーー1985年、京大在学中に漫画家デビューを果たしましたが、いつからプロを目指していたのですか。
漫画を描いたきっかけは、大学の学費と生活費のためでした。当時の漫画週刊誌の4コマ漫画投稿コーナーに賞金があって、空き時間に描いて投稿していたんです。
それを続けているうちに賞をいただき、出版社の方から声をかけていただいて、この道に入りました。大学に入る前は、漫画家になるなんて考えたこともありませんでした（笑）。
ーー周囲の学生とまったく異なる道を選ぶことに不安はありませんでしたか。
入学時はバブル期で、漠然と将来は大企業のエリートサラリーマンになると思っていました（笑）。ところが、ある時期から家庭の事情で経済的に困窮して、いろいろなバイトをしていたときに、漫画賞を受賞して得た賞金が、大学の半期の授業料と同じくらいだったんです。
半年に1回賞をもらえるように漫画を描こうと思っているうちに、専攻学よりもおもしろくなって、真剣に漫画を描き始めました。
生活の安定や将来がどうとかはあまり深く考えていなくて、日本人によくある不安遺伝子が僕にはないみたいです（笑）。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら