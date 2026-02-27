70代になると｢3人にひとり｣が慢性腎臓病→透析を防ぐ｢腎臓が悪くなくても絶対やるべき｣専門医オススメの運動

✎ 1〜 ✎ 17 ✎ 18 ✎ 19 ✎ 20
上月 正博 : 東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学理事長・学長
2026/02/27 7:15
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
腎臓大復活
70代に入り、活動レベルが落ちて運動機能が低下してくる人には「縄跳び」がおすすめです（写真：ララ／PIXTA）
昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。
しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。
この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の“誤った常識”を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。
以下では、その上月教授が「腎臓寿命を延ばすための年代別ケア」について解説します。

70代は元気でも「腎臓リハビリ」すべし

70代になると、「3人にひとり」が慢性腎臓病の診断を下されるようになります。

腎臓大復活: 100歳まで人生を楽しむ「強腎臓」の作り方
『腎臓大復活』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

ただ、たとえその「3人にひとり」に該当していなかったとしても、70代になれば誰しも腎機能低下が相当進んでしまっているのは確実です。「70代はもうみんな慢性腎臓病になっている」というくらいに考えておくほうがいいでしょう。

なにしろ、70代になると、腎臓のネフロン数が20代のときの3分の1程度にまで減るとされているのです。つまり、70代以降はこの「残りの3分の1」を大切に使っていかなくてはならないわけで、残り少ないネフロンをできるだけ長持ちさせるためにも、日々ケアを怠らず腎臓をいたわっていかなくてはなりません

次ページオススメの運動とは？
関連記事
特集一覧
生保「スパイ活動」の実相
新着あり
本当に強い大学2025
新着あり
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
忍び寄る市場ショック
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事