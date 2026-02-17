｢注文方法がわかりにくい｣｢野菜増量を言い出しづらい｣とずっと言われていたが…ワタミがテコ入れして改善？サブウェイ｢390円朝食｣に驚いた訳

外食チェーン各社が水面下で激しい競争を繰り広げている分野、それが「モーニング」メニューです。一般的に集客が難しいとされる午前中の売り上げを伸ばすため、各店が朝限定で提供するメニューは、コストパフォーマンスに優れ、個性や魅力が凝縮されています。

今回ご紹介するのは、サンドイッチのチェーン店「サブウェイ」のモーニング。実は最近、大きな変化の渦中にあるのです。

一新されたサブウェイのモーニングメニュー

「サブウェイ」は2024年10月、「ワタミの宅食」でお馴染みの、ワタミの傘下となりました。M&A直後に当コラムでも取材しましたが、現在はメニューが一新され、当時よりパワーアップしています。

モーニングメニューはこちら。販売時間は開店から朝11時までです。

・たまご&チーズ 税込290円

・たまご&ハム 税込290円

・モーニングドリンクセット 税込390円

・モーニングスープセット チーズトースト付き 税込490円

・モーニングサラダセット チーズトースト付き 税込490円

・モーニングスープセット チーズトースト・ドリンク付き 税込590円

・モーニングサラダセット チーズトースト・ドリンク付き 税込590円