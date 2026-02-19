｢生まれ変わっても､俺は京浜東北線に住む｣ 奈良出身で神戸大卒､京浜東北線沿いに15年在住の46歳男性が語る｢見栄えより質｣の街の魅力

引っ越しても、ライフステージが変わっても、なぜか離れない路線がある。たとえ最寄り駅は変わっても、路線はずっと変わらない。なぜなら、ここで暮らす自分が、一番しっくりくるから……。

本企画は、同一沿線に長く住み続けてきた人に話を聞きながら、「なぜその沿線を選び続けているのか」「街が変わっても変わらない、沿線ならではの魅力は何か」などを考えていく。

埼玉県の大宮駅から神奈川県の大船駅までを南北に結ぶ、JR京浜東北線。「大宮からさいたま新都心、南浦和までのことであれば、ひと通り語れます」と笑顔を見せるのは、この沿線に15年以上住み続けているフリーライターの勢田朋来（せた・ともき）さんだ。

勢田さん（46）は奈良県出身。神戸大学を卒業後、2007年に上京した。首都圏で最初に住んだのが都営新宿線の船堀で、10年には結婚を機に京浜東北線の与野に移った。京浜東北線沿線に住みはじめて、今年で16年目。その間に2回引っ越しをしたが、いずれも同じ与野駅周辺での移動だ。ほかの沿線に移ろうと思ったことは一度もないという。

「競馬や麻雀、野球観戦などたくさんの趣味があるし、仕事でもあちこち行ってますけど、住むならやっぱりここがいいんちゃうかなと思いますね」（勢田朋来さん 以下、発言はすべて本人）

なぜ彼は、京浜東北線沿線から離れないのか。彼の心を惹きつけてやまない沿線ならではの魅力を聞いた。

埼玉・東京・神奈川を一本で結ぶ京浜東北線

「東京駅や上野駅で乗り換えず、そのまま乗って行けるのが京浜東北線のいいところなんですよ」

勢田さんに京浜東北線の強みを尋ねると、開口一番にこう答えた。