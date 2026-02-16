｢高学歴ばかり｣｢中高の同窓会かよ｣などの声もあるが…チームみらい｢お友達政党｣批判が"的外れ"なワケ

真鍋 厚 : 評論家、著述家
2026/02/16 15:00
チームみらい安野氏
インタビューに答える安野氏（写真：時事）

衆院選で中道改革連合が壊滅状態になったのと対照的に、チームみらいが11議席を獲得して躍進した。

社会保険料改革を訴えた独自の公約が注目を集め、ネット上では「うば捨て政策ではないか」との批判も寄せられたチームみらいだが、そのほかにも注目を集めたポイントがある。党首の安野貴博氏や所属メンバーに、東大卒や京大卒といった高学歴が目立ち、大学や過去のキャリアでつながりのある友人・知人が多いことだ。

このため、組織の客観性や多様性を疑問視し、エリート主義的な「お友達政党」ではないかといった批判もある。

だが、初の衆院選で比例代表の得票数が381万票（得票率6.6％）に達し、共産党を100万票以上も上回る支持を集めた。「高齢者の医療費原則3割」発言は、選挙後もSNSで炎上したが、主に20～30代の無党派層の心をつかんだ。

勝因は「政治の質感を書き換えた」ことにある

ポピュリズム研究の枠組みを用いると、チームみらいがなぜ衆院選で多くの支持を集めたのか、その構造がより鮮明になる。彼らの成功は、単なるデジタルツールの駆使によるものではなく、「政治の質感を書き換えた」点にある。

