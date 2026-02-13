【高市政権と日本経済】金利と為替のワーストシナリオ／インフレを上回る賃上げの行方／メインシナリオの注目すべき“問題”／高市政権「積極財政」のブレーキ役／アメリカが日本に注文をつける？【ニュース解説】

2026/02/13 19:01
2月8日に投開票が行われた衆院選で自民党が歴史的な勝利を収め、翌日以降の日経平均株価は急騰した。高市政権への期待感が高まる中、日本経済はどのような道筋を辿るのか。東洋経済コラムニストの野村明弘記者が、ワーストシナリオ、ベストシナリオ、メインシナリオの３つに分けて解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:52　本日のテーマ
01:23　総選挙後の市場の反応　
03:40　高市政権と日本経済の展望　
04:37　日本経済の“最悪シナリオ”　
08:22　食品消費税“２年間ゼロ”について
11:36　「財政破綻」が示す状況とは？　
14:38　日本経済のベストシナリオ　　
18:10　残るもう１つのシナリオ　
20:50　メインシナリオなら株高が続く？　
21:55　メインシナリオでの注目点　
23:42　格差問題がより顕在化する？
26:37　自民党内での“ブレーキ役”
28:29　高市人気でも“外圧”は効く？　　
30:44　本日のまとめ　

【出演者】
野村・明弘（のむら・あきひろ）
東洋経済 コラムニスト

▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/144

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影・編集：秋葉俊祐
サムネイル写真：代表撮影：JMPA


※動画内のデータは収録時点（2026年2月10日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

