【高市政権と日本経済】金利と為替のワーストシナリオ／インフレを上回る賃上げの行方／メインシナリオの注目すべき“問題”／高市政権「積極財政」のブレーキ役／アメリカが日本に注文をつける？【ニュース解説】
2月8日に投開票が行われた衆院選で自民党が歴史的な勝利を収め、翌日以降の日経平均株価は急騰した。高市政権への期待感が高まる中、日本経済はどのような道筋を辿るのか。東洋経済コラムニストの野村明弘記者が、ワーストシナリオ、ベストシナリオ、メインシナリオの３つに分けて解説する。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:52 本日のテーマ
01:23 総選挙後の市場の反応
03:40 高市政権と日本経済の展望
04:37 日本経済の“最悪シナリオ”
08:22 食品消費税“２年間ゼロ”について
11:36 「財政破綻」が示す状況とは？
14:38 日本経済のベストシナリオ
18:10 残るもう１つのシナリオ
20:50 メインシナリオなら株高が続く？
21:55 メインシナリオでの注目点
23:42 格差問題がより顕在化する？
26:37 自民党内での“ブレーキ役”
28:29 高市人気でも“外圧”は効く？
30:44 本日のまとめ
【出演者】
野村・明弘（のむら・あきひろ）
東洋経済 コラムニスト
▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/144
井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長
撮影・編集：秋葉俊祐
サムネイル写真：代表撮影：JMPA
※動画内のデータは収録時点（2026年2月10日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://x.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------
無料会員登録はこちら
ログインはこちら