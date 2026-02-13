【高市政権と日本経済】金利と為替のワーストシナリオ／インフレを上回る賃上げの行方／メインシナリオの注目すべき“問題”／高市政権「積極財政」のブレーキ役／アメリカが日本に注文をつける？【ニュース解説】

2月8日に投開票が行われた衆院選で自民党が歴史的な勝利を収め、翌日以降の日経平均株価は急騰した。高市政権への期待感が高まる中、日本経済はどのような道筋を辿るのか。東洋経済コラムニストの野村明弘記者が、ワーストシナリオ、ベストシナリオ、メインシナリオの３つに分けて解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:52 本日のテーマ

01:23 総選挙後の市場の反応

03:40 高市政権と日本経済の展望

04:37 日本経済の“最悪シナリオ”

08:22 食品消費税“２年間ゼロ”について

11:36 「財政破綻」が示す状況とは？

14:38 日本経済のベストシナリオ

18:10 残るもう１つのシナリオ

20:50 メインシナリオなら株高が続く？

21:55 メインシナリオでの注目点

23:42 格差問題がより顕在化する？

26:37 自民党内での“ブレーキ役”

28:29 高市人気でも“外圧”は効く？

30:44 本日のまとめ

【出演者】

野村・明弘（のむら・あきひろ）

東洋経済 コラムニスト

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/144

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影・編集：秋葉俊祐

サムネイル写真：代表撮影：JMPA





※動画内のデータは収録時点（2026年2月10日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

