｢SaaS全滅｣は本当か？それとも｢AI業界のポジショントーク｣か？

ローランド・ベルガー、KPMG FASなどでパートナーを務め、経営コンサルタントとして「40年の実績」を有し、「企業のDX支援」を多く手がけている大野隆司氏。

この連載では大野氏が自身の経験や大手・中小企業の現状を交えながらDXの効果が出ない理由、陥りやすい失敗、DXの将来性について語る。

今回は「SaaS全滅」について解説する。

現実味をもって語られ始めた「SaaSの死」

昨年末あたりから、IT業界や投資家の間で「SaaSの死」という言葉が急速に現実味をもって語られるようになりました。

発端は、マイクロソフトのサティア・ナデラCEOによる発言（2024年末）だったと記憶していますが、2025年に入り「AIエージェント」という言葉が定着したことで、その空気感は一気に広がりました。

特に決定的だったのは、2026年1月以降のSaaS大手ベンダーを中心とした株価の軟調と、2月第1週の株価急落です。

背景には、米Anthropic（アンソロピック）社がリリースしたAIエージェント「Claude Cowork」に、法務・財務・マーケティング・営業などの専門業務を自動化する「プラグイン」が追加されたことのインパクトがあったとされています。これが「これまでSaaSが提供してきたシステム機能をAIが代替する」という具体的なイメージとして市場に受け止められた、というわけです。

しかし、「SaaSの死」は本当に現実的なものでしょうか。「AI業界やそこへ傾注している投資家のポジショントークではないのか」という疑問の声もあります。

そこで今回は、この「SaaSの死」について整理してみたいと思います。