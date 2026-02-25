｢SaaS全滅｣は本当か？それとも｢AI業界のポジショントーク｣か？

現実味をもって語られ始めた「SaaSの死」
昨年末あたりから、IT業界や投資家の間で「SaaSの死」という言葉が急速に現実味をもって語られるようになりました。
発端は、マイクロソフトのサティア・ナデラCEOによる発言（2024年末）だったと記憶していますが、2025年に入り「AIエージェント」という言葉が定着したことで、その空気感は一気に広がりました。
特に決定的だったのは、2026年1月以降のSaaS大手ベンダーを中心とした株価の軟調と、2月第1週の株価急落です。
背景には、米Anthropic（アンソロピック）社がリリースしたAIエージェント「Claude Cowork」に、法務・財務・マーケティング・営業などの専門業務を自動化する「プラグイン」が追加されたことのインパクトがあったとされています。これが「これまでSaaSが提供してきたシステム機能をAIが代替する」という具体的なイメージとして市場に受け止められた、というわけです。
しかし、「SaaSの死」は本当に現実的なものでしょうか。「AI業界やそこへ傾注している投資家のポジショントークではないのか」という疑問の声もあります。
そこで今回は、この「SaaSの死」について整理してみたいと思います。
