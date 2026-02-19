｢多少の英文法ミスがあってもいいのでは？｣は東大には通用しない。東大入試がいまだに"細かい英文法"の問題を出し続ける理由

青戸 一之 : 東大卒講師・ドラゴン桜noteマガジン編集長
2026/02/19 10:30
英語の勉強
（写真：kaka / PIXTA）
東大の入試問題というと難しい印象がありますが、その本質は意外にも「基本の徹底」にあると言われています。今回は、毎年東大の英語で出題されている英文法問題について、書籍『東大の良問10に学ぶ英語の思考法』を執筆した青戸一之さんに解説していただきました。

中学生でも解ける東大の過去問

東大入試といえば、日本でトップクラスに攻略するのが難しい試験です。しかし、英語の文法問題の中には、実は中学生でも理解できるものがあるのをご存じでしょうか。

東大英語は一般的な長文読解や英作文の問題のみならず、要約、リスニング、英文和訳、和文英訳など、非常にバラエティに富んだ構成になっています。

そんな中で、意外にも東大では「英文法問題」が出題されています。国公立大学で英文法の問題が出題されるのは珍しく、対策も難しいため、東大受験生の中でも“捨て問”扱いする人もいるくらい難しいものですが、答えを見ると意外と単純なロジックになっていることも珍しくないのです。

試しに、1999年の問題を見てみましょう。次の文に文法的な誤りが1つあるので、どこがおかしいのか指摘せよというものです。

One way to deal with the problems were to be suggested by the committee.
（その問題の対処法の1つが委員会から提案されることになっていた）

※訳文は筆者による。以下同。

どうでしょうか？ 難しそうに見えてしまいますが、実は中学生でも、もしかしたら解けるかもしれないくらい単純な答えです。

次ページ答えは…
