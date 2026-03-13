整形外科医が考案!｢30秒つまむだけ｣で首のコリが取れる"あっけないほど簡単"なセルフケア法

鏡を見ながら横を向いてみると、耳の下から鎖骨にかけて縦に走る筋肉が浮き出てきませんか。そう、整形外科医でフィットネストレーナーの吉原潔氏によれば、ふだんはなかなか人目につかないこの胸鎖乳突筋こそが、しつこい「首のコリ」の原因なんだそうです。

セルフケア2週間で首が回り、1カ月で痛みが解消！

首の痛み、コリ、しびれを起こす大きな要因は筋肉です。なかでも、胸鎖乳突筋が首の不調改善の重要なポイントになります。

本稿では、首の不調を改善するためのセルフケア「胸鎖乳突筋つまみ」をご紹介します。やり方は後ほど詳しく説明しますが、ごく簡単に言えば、胸鎖乳突筋をつまんで、ほぐす。たったこれだけです。

「本当に、これだけでいいの？」と思われるかもしれませんね。その効果は日々の診療で実感していましたが、今回改めて検証してみることにしました。