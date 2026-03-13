整形外科医が考案!｢30秒つまむだけ｣で首のコリが取れる"あっけないほど簡単"なセルフケア法

吉原 潔 : 整形外科専門医・フィットネストレーナー
2026/03/13 14:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
首のコリをほぐす「胸鎖乳突筋つまみ」の方法をご紹介します（写真：Luce／PIXTA）
鏡を見ながら横を向いてみると、耳の下から鎖骨にかけて縦に走る筋肉が浮き出てきませんか。そう、整形外科医でフィットネストレーナーの吉原潔氏によれば、ふだんはなかなか人目につかないこの胸鎖乳突筋こそが、しつこい「首のコリ」の原因なんだそうです。
そこで本稿では、吉原氏の著書『首の痛み・コリ・しびれ 自力でできるリセット法』から一部を抜粋・編集する形で、この胸鎖乳突筋をほぐす簡単なセルフケアの方法をご紹介します。

セルフケア2週間で首が回り、1カ月で痛みが解消！

首の痛み、コリ、しびれを起こす大きな要因は筋肉です。なかでも、胸鎖乳突筋が首の不調改善の重要なポイントになります。

本稿では、首の不調を改善するためのセルフケア「胸鎖乳突筋つまみ」をご紹介します。やり方は後ほど詳しく説明しますが、ごく簡単に言えば、胸鎖乳突筋をつまんで、ほぐす。たったこれだけです。

「本当に、これだけでいいの？」と思われるかもしれませんね。その効果は日々の診療で実感していましたが、今回改めて検証してみることにしました。

次ページ20代から60代の計7名をエコーで測定
関連記事
特集一覧
JR東日本 運賃値上げの余波
新着あり
JTの逆襲
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
イランショック
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事