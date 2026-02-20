｢いつの間にあちこち復活？｣ 大行列→次々撤退《クリスピー･クリーム･ドーナツ》が"大逆転した"現在…驚きの｢行列のできない店｣という戦略

岩崎 剛幸 : 経営コンサルタント／ムガマエ代表取締役社長
2026/02/20 7:15
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
クリスピークリームドーナツ
コロナ禍以降、大復活を遂げている「クリスピー・クリーム・ドーナツ」（撮影：尾形文繁）

クリスピー・クリーム・ドーナツ（以下、クリスピー）に対し、「大行列のできるドーナツ屋」という印象を持っている人は、今どきどのくらいいるでしょうか。

最近ではドーナツと言えば「セブン-イレブン」、あるいは行列で有名な「I'm donut（アイムドーナツ）？」、または創業55周年限定「もっちゅりん」が話題になった「ミスタードーナツ（以下、ミスド）」丸亀製麺の「うどーなつ」を思い浮かべる方もいるでしょう。

2026年に20周年を迎えたクリスピーは、06年から日本で事業を展開し、「行列のできるドーナツ屋」として一大ブームをもたらしました。

しかし、最大64店舗まで増えた店舗数は15年度に47店舗まで減少し、クリスピーは終わったか？と思われていました。それが20年度以降に再び店舗数を伸ばし、89店舗（26年2月時点）まで再拡大していたのです。

なぜ、クリスピーは復活することができたのでしょうか。成長から衰退、そして再成長の道を追うことで、企業が危機から抜け出し、存続していくための要諦を探ります。

【写真を見る】「クリスピー・クリーム・ドーナツ」全国の4店舗にしかない《特別な仕掛け》（15枚）

「ドーナツ市場」は“前年比2桁増”で成長中

日本のドーナツ市場はどうなっているのか。

富士経済の「外食産業マーケティング便覧2025 No.1」によると、24年はクリスピーやミスドが店舗数増加や客単価上昇により好調、「ジャック イン ザ ドーナツ」（ビッグクリエイト社）が駅構内や商業施設への出店を増やすなどもあり、ドーナツ市場は前年比2桁増の1527億円という結果でした。

次ページ26年も市場は拡大すると見込まれている
関連記事
特集一覧
ミダスキャピタルの正体
新着あり
造船復興 ニッポンの新針路
新着あり
忍び寄る市場ショック
新着あり
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事