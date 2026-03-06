横を向いたときだけ､縦に浮き出てくる…ほとんどの人が見逃している【つらい首のコリ】の真犯人

吉原 潔 : 整形外科専門医・フィットネストレーナー
2026/03/06 7:15
しつこい首のコリを引き起こす、ふだん人目にはつかない「真犯人」とは（写真：Luce／PIXTA）
あなたは今、首がこっています。ご自分の手で、もみほぐしてください――。そう言われたときに多くの人が手を伸ばすのは首の後ろ、肩、肩甲骨のあたりではないでしょうか。ですが、整形外科医でフィットネストレーナーの吉原潔氏によれば、首のコリの真犯人は、実は別の場所にある筋肉なのだそうです。
さまざまな重要な役割を担っているにもかかわらず、不調の原因として見逃されがちなその筋肉は、いったいどこにあるのでしょうか？ 吉原氏の著書『首の痛み・コリ・しびれ 自力でできるリセット法』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

首の不調の元凶は、ほとんどが「筋肉」

首の痛みの約8割は、「筋・筋膜性疼痛」と呼ばれる、筋肉や筋膜の「コリ」が原因です。

このタイプの首の痛みでは、発症当初は安静にして様子を見ることが治療の基本です。痛みが強い場合には、鎮痛薬の内服や湿布を併用することもあります。

必要に応じて注射をする場合もありますが、必ず痛みが取れると保証できるものではありません。

「特別な治療もなく、様子見だけ？ せっかく受診したのに……」

そう感じて、少し拍子抜けしてしまう方もいるようです。それでも、「原因は筋肉のこわばりで、骨や神経に異常はありません」とお伝えすると、多くの方がホッとした表情を浮かべます。

次ページ筋肉がこわばる場面は日常に潜んでいる
