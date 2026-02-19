｢かなり良い｣｢先生も生徒も大変そう｣と賛否両論…高校の｢数学｣で学ぶ内容を再編へ､次の学習指導要領でどう変わる？

高校の「数学」で学ぶ内容が再編へーー。

昨年末、中央教育審議会（以下、中教審）から出された高校数学の再編案が話題になると、SNSでは「AIの影響で教育が変わる」「かなり良い」「入試や大学以降の学びはどう変わる？」「てんこ盛りで生徒も先生も大変そう」「現場が混乱する」など、賛否両論が相次いだーー。

中教審では今、日本の教育課程の基準である「学習指導要領」の改訂に向けた議論が進められている。

学習指導要領は、およそ10年ごとに改訂されるが、現行のものはコロナ禍まっただ中の2020年に導入された（高校は22年）。次の学習指導要領は、30年ごろにスタートが予定されていて、高校数学の再編案はこの改訂に向けた議論の中で出されたものだ。

AIシフトが遅れた日本で高校数学に変革の大波

いったいどのような案なのか。再編案には、今まさに社会で重要なインフラになりつつあるAIやデータサイエンス、数理科学の理論的・技術的基礎になる内容を高校数学で学べるようにするとある。

算数・数学のカリキュラムについて検討するワーキンググループのメンバーの1人で、数学教育者の中島さち子氏はこう話す。