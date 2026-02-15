｢魚が獲れず､輸入価格も上がり続ける…｣安くておいしい魚を日本に取り戻す"たった1つ"の現実解

多くの日本人が大好きな魚。その魚の価格が年々高くなり、種類が減り、さらにサイズも小さくなって「最近おいしくない」と感じることはないでしょうか。

日本の食卓は、国産と輸入の水産物で賄われています。かつては輸入しなくても、日本の消費量をはるかに上回る量が獲れていました。ところが、年々漁獲量が減り続けています。

不漁を補う「輸入水産物」の買い付けも困難に

もともと輸入水産物は、国産の不漁を補うために世界中から買い付け、輸入されてきました。筆者は、その不足分を補う水産物を最前線で海外から輸入する仕事を、2015年まで20年以上続けていました。

例えばノルウェー産サバは、国内市場になくてはならない水産物です。しかし、筆者がノルウェー産サバの買い付けに関わる以前（1990年以前）は、サバを輸入すること自体が「なぜ輸入するのか」と言われる時代でした。理由は簡単で、輸入しなくても食用になるサバがいくらでも漁獲されていたからです。

また、すっかり焼きサケの定番になっているチリ産の養殖ギンサケも同様でした。サケは昨年（2025年）の漁獲量が1万6000トンしかありませんでしたが、当時（1990〜2010年頃）は毎年20万トン（平均23万トン）前後の漁獲が当たり前にありました。

このため輸入業者は、国内でのサバやサケの漁獲動向を見ながら、恐る恐る買い付けしていました。いったん国内で大漁になると輸入冷凍品は後回しになり、相場が暴落するリスクがあるためです。

ところが今では、日本の水揚げは当てになりません。このため、国内で大漁になり相場が下落するリスクは、ほぼなくなりました。しかしその一方で、ノルウェー産サバでもチリ産ギンサケでも世界的に需要が増え、買い付け自体が難しくなってきています。高値で輸入すると需要が落ちてしまい、果たして消費者が買ってくれるのか――そうした懸念が広がります。