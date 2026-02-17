｢ハイエース｣2月に改良も7月に生産停止の真意とは？ たび重なる法規対応と｢400系｣へのフルモデルチェンジの足音

桃田 健史 : ジャーナリスト
2026/02/17 6:30
縮小
「ジャパンキャンピングカーショー2026」で見たハイエースキャンパーの一例（筆者撮影）

商用車のベストセラー、トヨタ「ハイエース」の未来はどうなるだろうか？

トヨタは、2月2日にハイエース（バン・ワゴン・コミューター）を一部改良して発売した。新たに、「レーダークルーズコントロール」などを新搭載するなど、一部改良といっても大きく手が入っている。

その一方で、ハイエースの販売に関わる各方面から「7月末でいったん生産（販売）を終えて仕切り直す」という話も聞かれるのだ。

また、次期モデル（通称400系）へのフルモデルチェンジがいつになるのかも、大いに気になるところである。

そこで、ハイエースの現状とこれからについて、1月30日〜2月2日に幕張メッセで開催された「ジャパンキャンピングカーショー2026」を巡りながら考えてみた。

第14回「キャンピングカーアワード」中村獅童さん

主催者のジャパンキャンピングカーショー2026実行委員会によると、今回のショーには185社、車両は過去最多の452台が出展されたという。

オープニングセレモニーでは「キャンピングカーアワード」授賞式が開催され、俳優の中村獅童さんが第14回アワードを受賞。第13回の受賞者でタレントの田村淳さんから引き継ぎが行われ、田村さんは新たに日本RV協会公認 2026キャンピングカー親善大使に任命された。

田村淳さんから中村獅童さんへと引き継がれた「キャンピングカーアワード」（筆者撮影）

そのまま2人のトークショーへ。中村さんは、島根県出雲地方に家族でキャンピングカー旅行を楽しむなど、キャンピングカーのヘビーユーザーで、年間走行距離は1万6000kmに及ぶという。「キャンピングカーを通じて家族との時間を大切にしたい」と話した。

また田村さんは、キャンピングカーを通じてさまざまな人との交流が生まれたことを楽しんでいると語った。

