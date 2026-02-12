【血糖値コントロールで整える！最強の自律神経の作り方】血糖値の乱高下と自律神経の不調のメカニズム／目指すべき究極の状態“ゼロポイント” ／ドカ食いは体の“悲鳴”／「食べ物と食べ方」で血糖値を安定させる

「Health SHIFT」では「血糖値と自律神経の密接な関係」をテーマに、こいけ診療所院長の小池雅美医師をゲストに迎え、現役世代に向けた血糖値コントロール術を紹介する。現代人が抱えるイライラや不眠、高血圧、高血糖、免疫低下といった悩みの背景には自律神経の乱れがあり、さらにその根源には「血糖値の乱高下」が隠れているという。前編では、日常の食事や生活習慣を少し変えるだけで、血糖値を適切にコントロールできるメソッドを分かりやすく解説する。

著書『気分の9割は血糖値』

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:57 本編スタート

02:19 河野千秋をプロファイリング

03:32 糖尿病だけじゃない！

05:21 自律神経の不調が原因の症状

06:41 血糖値と自律神経の関係

08:49 血糖値を上げるホルモンと下げるホルモン

10:57 “自律神経の不調”を放置すると・・・

13:36 究極の状態“ゼロポイント”

18:22 血糖と自律神経を整える食べ物＆食べ方

18:39 「多忙で食事をとれない！」は命取り

20:00 血糖値を安定させる“補食”と効果的な取り方

23:36 3時のおやつ“チョコレート”はOK？

24:27 小池先生の食事スケジュールと内容

26:06 現代人がやりがちな“NG食生活”

27:35 天敵は“カフェイン”

30:04 「コーヒーは体に良い説」の真偽は？

32:23 効果を感じにくい人は“鉄欠乏”を疑え

35:23 煮干しと鰹節こそ自律神経の救世主

【出演者】

小池雅美（こいけ・まさみ）

こいけ診療所院長・なす医院非常勤医師・漢方専門医・臨床分子栄養医学研究会特別認定特別指導医。漢方・栄養両方のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験と、顔貌・姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる。優れた洞察力で多くの患者を改善に導く。著書に『気分の9割は血糖値』（東洋経済新報社）。

河野 千秋（こうの・ちあき）

フリーアナウンサー

愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：志智勇哉、田中険人、秋葉俊祐

サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2026年1月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

