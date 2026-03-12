【医師が解説】シニアの筋力低下を防ぐ"筋トレ以外"の意外な要素と｢筋肉を育てる｣生活習慣

中山 潤一 : 中山クリニック院長、整形外科医、医学博士
2026/03/12 5:45
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
シニアの筋力低下を防ぐ「筋トレ以外」の意外な要素について解説します（写真：Ushico／PIXTA）
近年、「健康と要介護の間」を意味するフレイルという言葉をよく耳にしますが、中山クリニック院長で整形外科医の中山潤一氏が、フレイルに陥る大きな要因の1つとして挙げるのがシニアの筋力低下です。
そこで本稿では、シニアの筋力低下を防ぐ"筋トレ以外"の意外な要素と、｢筋肉を育てる｣ために本当に効果的な生活習慣について、中山氏の著書『動ける体が大復活する1分体操』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「本当に効果的」な生活習慣の見直し

「筋力を低下させる習慣」と聞いて、何を思い浮かべますか？

まずは、「運動不足」、特に「筋トレ不足」ですね。そして、「高糖質の食事」「過度の飲酒」も当てはまります。

こういうものはすべて、糖尿病や心疾患、引きこもりの原因として知られていますが、それだけではなく、筋力の不足にもつながり、結果として動けない状態を招きます。

さらに、実は「寝不足」や「喫煙」も、筋肉を育てていくうえで敵になるのです。どういうことなのか、説明していきましょう。

よく「寝る子は育つ」といわれますが、年齢にかかわらず、誰にとっても睡眠は大事です。1日に7～8時間睡眠をとる男性は、1日6時間睡眠をとる人よりも高い筋力を持つというデータもあります。

メジャーリーグで大活躍の大谷翔平選手も「時間があったら寝ている」といいます。メジャーリーグを目指さない私たちも、1日に7時間以上は眠りたいものです。

また、睡眠が足りないと、成長ホルモンが出にくくなります。また、IGF-1と呼ばれる成長因子の分泌も減ります。その結果、筋肉のタンパク質の合成が約19パーセントも減ったという実験結果もあります。

次ページ睡眠の「質」を高めるためのポイント
関連記事
特集一覧
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
イランショック
新着あり
JTの逆襲
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事