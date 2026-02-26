【片足立ちでふらつく人】は今すぐトライ! たった1分で｢寝たきり｣を遠ざける3つの簡単な体操

60代は33秒、70代は18秒、80代では6秒程度。これは何の支えもなく片足で立っていられる時間の平均値ですが、中山クリニック院長で整形外科医の中山潤一氏によれば、片足立ちでふらついてしまう原因は筋力と平衡感覚の衰えにあるそうです。

足の筋力が弱くなると、片足で体を支えられなくなる

本稿でお伝えする体操のベースは、「片足」で立つことです。

あなたは、片足で立てますか？ 状況が許せば、ちょっと今、やってみてもらえますでしょうか。

ただし、必ず近くに「支え」となる物がある場所でやってください。ふらつきそうな方は、遠慮なく支えにつかまってください。

では、やってみましょう。片足をほんのちょっとだけ、床よりも浮かせてみてください。

