深夜残業は｢努力の場所｣がずれている？成果の8割を導く2割の核心を｢ピラミッド図｣で考えて実行する最短仕事術

「一生懸命取り組んでいるのに、なぜか仕事が空回りしてしまう」。そんな悩みの正体は、能力不足ではなく「物事の捉え方」にあるかもしれません。膨大な情報を整理できない、人間関係がギスギスする、やる気が続かない……。こうした複雑な問題に直面したとき、デキる人は感情や根性に頼らず、事象を「図」で捉えて本質を抽象化する力を発揮しています。

「毎日深夜まで残業しているのに、評価が上がらない」「常にタスクに追われて、本質的な仕事に手が回らない」。多くのビジネスパーソンが抱えるこの悩み、実は「努力の量」が足りないのではなく、努力を注ぐ「場所」を間違えていることが原因かもしれません。

いわゆる「シゴデキ（仕事ができる）」と呼ばれる人々は、優先順位を整理し、最小の努力で最大の成果を生み出すポイントを見極めています。その核となるのが、「80/20（パレート）の法則」と、「経験曲線・複利効果」です。

2割の「重要事項」が成果の8割を支配

世の中の事象には、不思議な偏りが存在します。「売上の8割は上位20％の顧客が生み出している」「仕事の成果の8割は、全作業時間の2割で決まる」といった法則です。これを「80/20（エイティー・トゥエンティ）の法則」と呼びます。

ビジネスにおいて、投入する「インプット（時間や労力）」と、得られる「アウトプット（成果）」の関係は、きれいな直線（1:1）ではありません。

• 80点の成果までは20の努力で到達できるが、残りの20点を埋めて100点にするには80の努力が必要になる。

シゴデキさんは、この「効率の極致」である最初の2割に全神経を集中させます。一方で、成果が出ない人はすべてのタスクを「均等」に扱おうとします。