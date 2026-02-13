なぜバレンタインはここまで化けた？ "物語"で消費を生むマーケティングの威力

永井 竜之介 : 高千穂大学商学部教授
2026/02/13 12:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
（写真：JIRI／PIXTA）
今年は「脱チョコ」がトレンドのバレンタインデー。このバレンタインデーが毎年恒例のイベントとして定着したのは、ある広告から始まったマーケティングの仕掛けの結果といわれています。
そんな「マーケティング」の手法や効果を多くの実例をもとにやさしく解説した、永井竜之介さんの著書『人の"行動"と"心理"が見えてくる 13歳からのマーケティング』より一部抜粋・再構成してお届けします。

"物語"は人の心を動かし、行動や購買活動に影響を与える

いわゆる広告・宣伝活動や販促をマーケティングと考える人もいると思いますが、「マーケティング」はもっと広く、いうなれば人々の心を動かす体験をデザインして届ける活動といわれています。そんな人々の心を動かす体験のなかに「ストーリーマーケティング／ナラティブマーケティング」という手法があります。

ストーリー＝「物語」なわけですが、この「ストーリー」を使うと、人の心を動かしやすくなります。人はみなストーリーが好きで、広告やキャンペーンにストーリーがあると、「ただの商品」を「物語のある特別な商品」に変えることができるのです。

例えば、商品・サービスをつくるときの「目標」「想い」「こだわり」そして「苦労のストーリー」や、その商品を使ったりプレゼントしたりする場面のストーリーなどに人が共感・感動をすると、その物語に乗って人は「買おう！」「人に薦めよう！」と動きやすくなります。そこで、メーカーや企業は、こうしたストーリーを動画やポスターなどの広告で伝えようとしています。

商品・サービスを売るために、ストーリーを仕掛けて世に広まったものはたくさんあります。2月14日のバレンタインデーは、まさにストーリーマーケティングの典型です。

次ページバレンタインが一大イベントになった経緯
関連記事
特集一覧
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
新着あり
狙われた安保の島 馬毛島で何が起きていたのか
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
ベネズエラ動乱
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事