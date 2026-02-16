｢母が娘とペンライトを振る｣｢悲鳴にも似た歓声｣…2.5次元アイドルグループ《すとぷり》が東京ドームで生んだ"熱狂の正体"

長谷川 朋子 : コラムニスト
2026/02/16 8:30
すとぷり
「すとぷり」など2.5次元アイドルグループ5組が出演する東京ドーム公演に行ってきました。現地の熱狂のリアルをお届けします（写真：STPR）
この記事の画像を見る(10枚)

2.5次元アイドルグループが、東京ドームを埋めるーー。それがいま、日本で現実となっています。

2026年2月7日・8日、6人組エンタメユニットの「すとぷり」を中心とした大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』が開催され、2日間で約8万人を動員しました。

会場は悲鳴にも似た歓声に包まれ、メンバー同士のやり取りにファンは熱狂。筆者は一曲も知らないまま会場に足を運びましたが、それでも3時間後、気づけば彼らに向かって手を振っていました。

YouTube登録者数は430万人超

すとぷりは、STPRに所属するいわゆる「2.5次元アイドル」。16年に結成され、アニメのようなイラストビジュアルを前面に打ち出しながら、声やトークでファンを広げてきました。

現在、YouTubeの登録者数は436万人を突破、TikTokも86万人以上のフォロワーを獲得しています。23年にはNHK紅白歌合戦にも出演しました。

今回のライブでは、すとぷりに加えて、同じ事務所に所属する「騎士 X – Knight X –」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて – SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の計5組、総勢29人が出演しました。

