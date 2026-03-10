ウォーキングを続けていても｢効果が出ない｣人が､知らないうちにやっている"もったいない歩き方"

横断歩道を青信号のうちに渡りきれなくなったら、「体力に赤信号が灯っている」と考えたほうがよさそうです――。そう語る整形外科専門医でフィットネストレーナーの吉原潔氏は、ウォーキングの有用性を説く一方で、せっかくのウォーキングで「もったいない歩き方」をしている人が多いと指摘します。

赤信号に変わるのが早すぎる？

「先生、この頃私ね、青信号で横断歩道を渡りきれなくて。ハラハラすることがあるんですよ」

先日、診察時に70代の常連の患者さんからこんなことを言われました。

「いつ頃からそう感じるようになりましたか？ あなたは骨粗しょう症だけで、歩行を妨げるような病気はないですけどね」

こう私が返すと、

「急に、というより、最近そういうことが多いんです。前は余裕で渡れていたんですから、やっぱり年のせいでしょうか」

この患者さんが、赤信号に変わる前に横断歩道を渡りきれないのは、なぜだと思いますか？

A 青信号から赤信号に変わるのが早すぎる

B 患者さんの歩くスピードが、以前より遅い