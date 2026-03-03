｢ウォーキング｣と｢筋トレ｣のいいとこ取り… 整形外科医が考案した､ケガをしない【完璧な筋トレ】
筋トレをしたら腰が痛くなりました――。整形外科専門医でフィットネストレーナーの吉原潔氏のもとを訪れるそうした患者さんには、「若い頃はこれくらいできた」と過去の栄光のイメージにすがる40～50代の中年が多いそうです。
本稿では、そんな中年世代でもケガをせず、体力が落ちた状態でも楽にできる運動として吉原氏が考案した「30秒もも上げ」の効果について、同氏の著書『疲れない、回復できる、速く・長く歩ける 体力低下を食い止める30秒習慣』から一部を抜粋・編集する形で解説します。
「過去のイメージ」にすがるとケガの元
私は整形外科医ですが、フィットネストレーナーとしても指導を行っています。その際、もっとも気をつかうのが「ケガをさせない」ことです。
医者が筋トレを指導して、それにより生徒がケガをしてしまったら面目が立ちません。とにかく安全第一です。そのために重視しているのは、
・なるべく軽い負荷から始めること
・正しいフォームで行うこと
この2点です。
日常の診察で、「筋トレをしたら腰が痛くなりました」「ウエイトトレーニングをしたら肩が痛くなりました」と来院する方がたくさんいます。
