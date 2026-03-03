｢ウォーキング｣と｢筋トレ｣のいいとこ取り… 整形外科医が考案した､ケガをしない【完璧な筋トレ】

筋トレをしたら腰が痛くなりました――。整形外科専門医でフィットネストレーナーの吉原潔氏のもとを訪れるそうした患者さんには、「若い頃はこれくらいできた」と過去の栄光のイメージにすがる40～50代の中年が多いそうです。

「過去のイメージ」にすがるとケガの元

私は整形外科医ですが、フィットネストレーナーとしても指導を行っています。その際、もっとも気をつかうのが「ケガをさせない」ことです。

医者が筋トレを指導して、それにより生徒がケガをしてしまったら面目が立ちません。とにかく安全第一です。そのために重視しているのは、

・なるべく軽い負荷から始めること

・正しいフォームで行うこと

この2点です。

日常の診察で、「筋トレをしたら腰が痛くなりました」「ウエイトトレーニングをしたら肩が痛くなりました」と来院する方がたくさんいます。