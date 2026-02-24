若い頃に運動をしていたから大丈夫! そんな【健康自慢のシニア】こそ知るべき｢2つの体力｣の定義

吉原 潔 : 整形外科専門医・フィットネストレーナー
2026/02/24 8:00
シニアが知っておくべき体力の「2つの定義」とは（写真：kotoru／PIXTA）
駅の階段をのぼっただけで息が切れ、仕事で無理をすると、ひと晩寝ても疲れが取れない……。そんなときに思わず口をつくのが「体力が落ちたなぁ」のひと言ですが、整形外科専門医でフィットネストレーナーの吉原潔氏は、その「体力が落ちたなぁ」は未病のサインだと指摘します。
そんな吉原氏が、健康に自信がある高齢者ほど知っておいてほしいという「2つの体力」の定義とはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『疲れない、回復できる、速く・長く歩ける 体力低下を食い止める30秒習慣』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

体力を支える「3つの力」

ほんの少し前までは、なんともなかった距離を歩いただけでクタクタになったり。小走りをしたら、たちまち息が上がったり。ひと晩眠れば回復するだろうと思ったのに、翌朝も体が鉛のように重かったり。

「体力の低下」を感じるシーンは、日常のあらゆるタイミングで訪れます。

私たちが「体力が低下した」とつぶやくとき、より細かく言えば「3つの力」の衰えがあります。

次ページ持久力、回復力、そして筋力
