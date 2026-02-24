若い頃に運動をしていたから大丈夫! そんな【健康自慢のシニア】こそ知るべき｢2つの体力｣の定義

駅の階段をのぼっただけで息が切れ、仕事で無理をすると、ひと晩寝ても疲れが取れない……。そんなときに思わず口をつくのが「体力が落ちたなぁ」のひと言ですが、整形外科専門医でフィットネストレーナーの吉原潔氏は、その「体力が落ちたなぁ」は未病のサインだと指摘します。

体力を支える「3つの力」

ほんの少し前までは、なんともなかった距離を歩いただけでクタクタになったり。小走りをしたら、たちまち息が上がったり。ひと晩眠れば回復するだろうと思ったのに、翌朝も体が鉛のように重かったり。

「体力の低下」を感じるシーンは、日常のあらゆるタイミングで訪れます。

私たちが「体力が低下した」とつぶやくとき、より細かく言えば「3つの力」の衰えがあります。