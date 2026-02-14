危機の時代に｢カリスマ的救済者｣の出現が持つ歴史的意味／総選挙での自民党圧勝と再魔術化する世界

時代はいつも奇妙な終わり方をする。何の前触れもなく、突然終わるのだ。1945年以降の平和憲法下の日本が、いよいよ終わるのかもしれない。2月8日に行われた総選挙での自民党圧勝によって憲法改正の話がいよいよ現実的なものとなってくるのかもしれない。

しかし、「高市早苗旋風」は奇妙なねじれ現象でもある。経済や政治において、世界が日本の政治の不安定さを指摘する中、その不安定さがかえって高市人気を支えるというねじれである。その意味で人気を支える確かな実体があるわけではないのだ。

実体をともなわない一種の魔術

しかしこうしたねじれは、社会が変容するときしばしば起こる現象でもある。法と秩序という理性でことが運ぶとき、狂信的ともいうべき個人崇拝は起こらない。こうした崇拝は一種の魔術であり、人々は容易にそうした魔術に影響を受けることはないからだ。高市人気が一種の魔術で、危険な時代の始まりだと決めつける気はないが、確かな実体をともなわない願望だけを表現している点についていえば、非常に気になる。

ヒトラーが出現したときのあの熱狂ぶりは、ある意味時代の変化を意味していた。『君はヒトラーを見たか――同時代人の証言としてのヒトラー体験』（到津十三男訳、サイマル出版会、1973年）という書物がある。ヒトラーの時代を生きた人々に直接行ったインタビューがもとになっている書物だ。

このインタビューの中の多くの人々は、ヒトラーという人物に一種の救世主、カリスマ的魔術を見たと言っているのだ。その中の一人はこう述べている。

「しかも、暗示の天分がありました。彼と話した二〇人のうち、一八人までが彼に魅せられました。彼はくだらないことをしゃべったに過ぎないのだが。病的なことです」（前掲書、13ページ）