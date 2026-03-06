なぜあのチームはギスギスするのか？｢ループ図｣で人間関係のメカニズムを可視化し､モヤモヤを解消する方法

「一生懸命取り組んでいるのに、なぜか仕事が空回りしてしまう」。そんな悩みの正体は、能力不足ではなく「物事の捉え方」にあるかもしれません。膨大な情報を整理できない、人間関係がギスギスする、やる気が続かない……。こうした複雑な問題に直面したとき、デキる人は感情や根性に頼らず、事象を「図」で捉えて本質を抽象化する力を発揮しています。

「あの人とはどうも馬が合わない」「チームの空気がギスギスしていて居心地が悪い」。職場の悩みにおいて、常にトップに君臨するのが人間関係です。多くのビジネスパーソンは、これを「相手の性格の問題」や「相性の良し悪し」として片付けてしまいがちですが、いわゆる「シゴデキ（仕事ができる）」と呼ばれる人々は、こうした複雑な感情の問題さえも、ロジカルな「構造」として捉えています。

そこで武器となるのが、問題の裏に潜む原因や論理のメカニズムを可視化する「ループ図」です。

諸悪の根源は性格ではなくメカニズム

職場のトラブルや停滞、人間関係の摩擦といったあらゆる「現象」の裏側には、それを生み出す論理の流れや「メカニズム」が必ず潜んでいます。ループ図とは、まさにこのメカニズムを理解するための図です。

実は、このループ図に抵抗感をもつ人が結構多くいます。その理由は2つあります。1つ目は、ほとんどの人がA→Bの直線的な論理にあまりに慣れてしまっている点です。たとえば、「優れた企業（A）は優れた人材（B）を有している」は一見その通り（A→B）のように聞こえます。しかし、逆に「優れた人材（B）がいるからあの企業は優れている（A）」という論理も成り立ちそうです。でもヒトは、どちらか一方の視点に囚われがちで、A→B→A→B→・・・という循環の論理まで意識が向きにくいものなのです。