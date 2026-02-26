なぜ高学歴でも仕事で伸び悩むのか？知識を知恵に変え､本質を見抜くことでシゴデキになれる｢おでん図｣の思考法

「高学歴なのに仕事ができない」と言われる人と、複雑な課題を鮮やかに解決する人。その決定的な差は、情報の断片を処理する能力ではなく、事象を「図（イメージ）」で捉えて本質を抽象化する力にあります。

「あの人は高学歴なのに、なぜ仕事ができないのか」

ビジネスの現場で、一度は耳にしたことがある、あるいは抱いたことがある疑問ではないでしょうか。一方で、学歴に関係なく、どんな難局も鮮やかに切り抜けていく「仕事ができる人（シゴデキさん）」も存在します。

この差は、地頭の良さや知識量の差ではありません。結論から言えば、学んだ知識を「抽象化」し、未知の課題に応用できる「問題解決力」を持っているかどうかの差なのです。

知識の「詰め込み」が思考停止を招く

学歴は高いものの実務で伸び悩む人の多くは、学生時代の「詰め込み勉強」の癖が抜けていません。彼らにとって、知識は「特定の問いに対する決まった正解」でしかありません。

例えば、歴史の年号を丸暗記しても、その出来事がなぜ起きたのかという「論理（メカニズム）」を理解していなければ、現代のビジネス課題に応用することは不可能です。

書籍では、情報の詰め込みだけに頼る弊害を、駅までの「案内図」と「航空写真」の比較で鮮やかに説明しています。

• 航空写真（詰め込み型）：すべての情報が載っているが、情報が多すぎて「どこを通れば目的地に着くか」が判別できない。

• 案内図（シゴデキ型）：余計な情報を削ぎ落とし、重要な要素（ランドマークや道順）だけを抜き出している。

「シゴデキさん」は、航空写真のような膨大な情報から、目的達成に必要な論理だけを明らかにする「抽象化」を無意識に行っています。