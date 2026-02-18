【バイク用マフラーの老舗｢ヨシムラ｣と自動車用ホイールの雄｢ウェッズ｣がコラボ】2輪4輪の垣根を越え｢ロードスター｣をカスタムした真相

2輪業界の「ヨシムラ」、4輪業界の「ウェッズ」。クルマやバイクのカスタマイズ、またモータースポーツの愛好家であれば、両者のことをご存じの人も多いだろう。いずれも老舗のアフターパーツメーカーで、レースでも国内外のトップカテゴリーで長年活躍。日本はもちろん、海外にもファンが多い有名企業だ。

そんなヨシムラとウェッズが、ここ数年、コラボレーションを実施。具体的には、ホイールなどのウェッズ製品に、ヨシムラのロゴやカラーを投入した特別仕様版を展開している。そんな両社がカスタムカー・チューニングカーの祭典「東京オートサロン2026（2026年1月9～11日・幕張メッセ）」で最新パーツを公開した。

ヨシムラ✕ウェッズのコラボ最新情報

バイク用マフラーで有名なヨシムラは、今回のイベントにあわせてマツダのオープンカー「ロードスター」用スリップオンマフラーを開発。まだ試作段階ながら、定評のある美しい仕上がりを持つ最新作を披露した。ホイールも、ウェッズ製スポーツモデルの最高峰「TC105X」のヨシムラバージョンなどを展示。4輪車向けながら、まさにヨシムラ・ファン垂涎のパーツ群が話題となっていた。

当記事では、そんなウェッズとヨシムラの最新コラボ製品やデモカーを会場で取材。それらの魅力はもちろん、両メーカーがタッグを組んでいる狙いなどを紹介する。