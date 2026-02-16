【見た目はそのまま､300万円弱で手に入るお手軽キャンピングカー】ホンダ｢N-VAN｣ベース車中泊仕様｢ピッコロスマイル｣が初心者に最適な訳

気軽にクルマ旅が楽しめ、近年人気が伸びている軽自動車ベースのキャンピングカー、いわゆる軽キャンパー。魅力は、本格的な大型モデルと比べると、購入費用はもちろん、維持費もかなり抑えられることだ。

とくに外装がほぼノーマルに近い車中泊仕様なら、コンパクトな車体だから駐車場を選ばない。また、路地などでの取りまわしも非常によいため、キャンピングカー初心者や女性ユーザーなどを中心に、大きな支持を受けている。

N-VANベースの軽キャンパー「ピッコロスマイル」

そんな軽キャンパーを主軸とするメーカーとして知られるオートワンキャンパー（神奈川県）が、新型「ピッコロスマイル」を発表した。軽商用バンのホンダ・N-VANをベースとするこのモデルは、外観はほぼノーマルのまま。キャンプはもちろん、仕事や買い物など日常の用途にも使いやすいことが特徴だ。

しかも、N-VANが元来持つ広い室内や豊富な荷室アレンジを生かし、4名乗車・2名就寝が可能。さらに、停車中に家電を使えるサブバッテリーなどの電装系装備も採用することで、快適なキャンプや車中泊を楽しめる高い実用性も実現する。

当記事では、そんな新型ピッコロスマイルを、初披露された「東京オートサロン2026（2026年1月9～11日・幕張メッセ）」で取材。主な特徴や魅力などについて紹介する。