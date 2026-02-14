ジャカルタ｢日本製電車｣地元ファン熱狂の引退劇　元東急や東京メトロ車両など､今や｢郷愁｣の対象に

高木 聡 : アジアン鉄道ライター
2026/02/14 4:30
ジャカルタ KCI 元東急8500系 JALITA
関係者やファンらに見送られながら帰らぬ旅へと出発する元東急8500系8618編成。ジャカルタに残る最後の1編成だった＝2025年11月16日（写真：Mochammad Tianza Fachrezzy - Indonesian Railway Preservation Society）

インドネシアの首都・ジャカルタの通勤輸送を支えるKRLコミューターライン。これまで日本の中古車両が大多数を占めていたジャカルタ首都圏の鉄道風景は今、過渡期にある。

2025年12月16日、待望のインドネシア国営車両製造会社（INKA）製新型車両、CLI-225型がデビューした。26年半ばまでに全16本が投入される。中国中車製の新型車両CLI-125型も25年9月までに全11本が投入された。

相次ぐ新型車両の導入を受け、コミューターラインを運行するKereta Commuter Indonesia（KCI）は、老朽化が進んだ日本の中古車両を順次退役させている。

引退イベントの目玉は「元東急8500系」

25年10月末までに元東急電鉄8500系、元東京メトロ7000系、元JR東日本203系の全車両が引退し、さらに元東京メトロ6000系と05系のうち、制御システムを更新せず従来のチョッパ制御のまま残っていた車両も引退した。その数は約150両にのぼる。

【写真】日本の中古電車が活躍するインドネシア、「鉄ちゃん」の熱さも日本のよう？元東急8500系など中古電車の引退記念イベントでは詰めかけた大勢の鉄道ファンが日本語で「ありがとー」「おつかれさまー」と声をあげて走り去る車両を見送り、サプライズで「大物」も登場。熱気に包まれた現場の様子

前者3形式のうち、最後まで残っていた1編成ずつがジャカルタコタ駅にて並べて展示され、11月11日に「ARIGATO KRL」と題した引退記念イベントが開かれた。会場には、至るところに日本をモチーフとした装飾が施された。

