池袋駅から6分､｢"Sサイズなし"ドトール｣で見抜く街の格。首都高の高架下に広がる静けさと漂う"品の正体"

この連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。

巣鴨じゃないのに“地蔵通り”が存在する街で出会った人物とは。

「じゃないほう」の地蔵通りに漂う独特の空気感

東京メトロ有楽町線、江戸川橋駅（東京都文京区関口1-19-6）から地上に出て、視線をあげると首都高の高架が見える。目線を下げるとそこに江戸川橋がかかっている。

下に流れるのは神田川だ。東京都中央区の日本橋もそうだが、真上を首都高がまたいでいるので、日中も日陰になっていて、橋の上はなんだかどんよりした雰囲気だ。首都高の高架を見上げて、「これさえなければもっと見晴らしのいい景色なのにな」と勝手なことを考えたりする。

江戸川橋駅を使えば、池袋まで乗り換えなしで6分だ。隣駅の飯田橋まで行けば、JR総武線や東京メトロの東西線・南北線、さらに都営地下鉄の大江戸線などに乗り換えることができる。交通の便はとびきりいい。

江戸川橋駅の3番出口から、南に少し歩くと、地元住民が多く利用する“地蔵通り商店街”に行き着く。地蔵通りといえば、東京都豊島区巣鴨が有名だが、江戸川橋の地蔵通りも負けてはいない。巣鴨に比べて規模は小さいが、日常の生活用品ならここで揃えることができる。