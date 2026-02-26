『疲れる相手リスト』をこっそり持つ——人間関係で消耗しない3つの工夫。｢会いたくないときは断っていい｣"くまみ"が考える人間関係のコツ

【あわせて読む↓】

一緒にいるとなぜかいつも疲れてしまう

一緒にいるだけで疲れる人がいる

↓

「疲れやすい相手リスト」をこっそり持っておく

以前、同じ職場で「なぜか一緒にいるとどっと疲れる人」がいました。

その人は悪い人ではないのですが、話題がいつも人の噂話や愚痴ばかりのタイプ。最初は「聞いてあげなきゃ」と思っていましたが、帰宅すると頭がぐったりしてしまい、まるでエネルギーを吸い取られたように感じることもありました。

あるとき「この人と一緒にいると、なぜこんなに疲れるんだろう」と考え、ふと思い立って自分の中で「疲れやすい相手リスト」を作ってみました。

書き出してみると、「噂話ばかりする人」「人の話を聞かない人」など、共通点がはっきりしてきました。

それ以来、そのリストに当てはまる相手と接するときは、心の中で「フィルター」をかけるようにしました。話を聞いても「ふーん」と軽く受け流したり、必要以上に関わらないようにしたり。

完全に避けるとそれはそれで関係がぎくしゃくして、自分が気まずさやストレスを感じることもあるので、あくまで必要最低限に抑えることを意識しました。