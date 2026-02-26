『疲れる相手リスト』をこっそり持つ——人間関係で消耗しない3つの工夫。｢会いたくないときは断っていい｣"くまみ"が考える人間関係のコツ

孤太郎 : 教育機関勤務
2026/02/26 10:45
くまみ
人間関係で心が消耗するときは…（画像：くまみ Instagram @kumamitokoguma より）
「社会人あるある」な日々をXに投稿し、総インプレッション4300万回超と話題のアカウント「くまみ」をご存知ですか？ 会社員として日々、感じている心のモヤモヤを「くまみ」に託して描くのは孤太郎さん。本記事では、孤太郎さんの著書『体調…じゃなくて気分が悪いのでお休みします。あなたが今日を生きのびるための58のヒント』より一部を抜粋・再編集し、人付き合いの難しさを楽にする方法を3つの視点から考えます。
一緒にいるとなぜかいつも疲れてしまう

一緒にいるだけで疲れる人がいる
 ↓
「疲れやすい相手リスト」をこっそり持っておく

以前、同じ職場で「なぜか一緒にいるとどっと疲れる人」がいました。

その人は悪い人ではないのですが、話題がいつも人の噂話や愚痴ばかりのタイプ。最初は「聞いてあげなきゃ」と思っていましたが、帰宅すると頭がぐったりしてしまい、まるでエネルギーを吸い取られたように感じることもありました。

あるとき「この人と一緒にいると、なぜこんなに疲れるんだろう」と考え、ふと思い立って自分の中で「疲れやすい相手リスト」を作ってみました。

書き出してみると、「噂話ばかりする人」「人の話を聞かない人」など、共通点がはっきりしてきました。

それ以来、そのリストに当てはまる相手と接するときは、心の中で「フィルター」をかけるようにしました。話を聞いても「ふーん」と軽く受け流したり、必要以上に関わらないようにしたり。

完全に避けるとそれはそれで関係がぎくしゃくして、自分が気まずさやストレスを感じることもあるので、あくまで必要最低限に抑えることを意識しました。

