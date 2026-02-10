【高市相場のポテンシャル】長期上昇相場の“入り口”／「大幅な円安、円高はない」／5年以内に“日経平均10万円”の可能性も？／高市政権「積極財政」のリスク／【ニュース解説】

2026/02/10 19:00
2月8日に投開票が行われた衆議院議員総選挙では、自民党が単独で総定数の「3分の2」以上となる316議席を獲得した。予想を上回る歴史的勝利を受けて日本株相場に弾みがつき、日経平均株価は5万7000円台まで急上昇している。高市政権の安定化を受け、今後の日本株や日本の経済情勢はどうなるか。武者リサーチ代表の武者陵司氏に聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:45　本編スタート
01:08　自民党“大勝”の意味
03:36　日経平均株価が急上昇した要因
07:21　足元の円安について
13:27　ドル円相場はどうなる？
19:08　日本株で注目のセクター
21:34　日経平均「7万円超え」も？
23:34　“責任ある積極財政”の行方
29:57　高市政権のリスクシナリオ

【出演者】
武者 陵司（むしゃ・りょうじ）
大和証券を経て、ドイツ証券入社。ドイツ証券副会長兼チーフ・インベストメント・アドバイザーを経て、2009年に武者リサーチを設立。同代表を務める。

伊藤 退助（いとう・たいすけ）
四季報オンライン編集部

※本動画の内容は投資勧誘や投資アドバイスを目的としたものではありません。
　投資を行う際の最終的な意思決定は、ご自身の判断で行うようにお願いいたします。

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、田中険人
編集：田中険人、志智勇哉
サムネイル画像：Getty Images、Bloomberg

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年2月9日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

