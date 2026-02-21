｢やたらと自己評価が高い｣｢実力以上の仕事をやりたがる｣…扱いづらい部下を上手に導く2つの手管

与えられた役割以上の仕事には一切見向きもしない「静かな退職」が話題になっていますが、一方で、やたらとやる気に満ちてはいるものの、プライドばかりが高く実力がともなっていない部下というのも、なかなかに扱いづらいものです。

「自己評価」と「周りの評価」が伴っていない場合

Q 本人は「自分は十分できている」と信じている。しかし、クライアントや同僚からの評判は芳しくない……。そんな認識にズレがあるメンバーに、どうしても伝えなければならないネガティブな評価。どうすれば相手を傷つけず、かつ事実を正しく認識してもらえるでしょうか。

A リーダーであるあなたが直接語るのではなく、「客観的な事実（モノ）」に語らせましょう。

リーダーの頭を悩ませる、非常に気の重いケースです。

ポイントは、フィードバックの際に、ネガティブな評価をリーダーが直接語らないこと。「客観的な事実」に語らせます。