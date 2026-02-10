SNSでは｢まるで長篠の戦い｣の声も… 焼け野原状態の中道改革連合､50代"新リーダー候補"は再建の旗手か？ 滅亡の当主･武田勝頼か？

2月8日に投開票が行われた衆議院選挙で、事前想定をはるかに超える大惨敗となった中道改革連合。9日に野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が辞意を表明したことを受けて、新たな「党の顔」選びに動き出した。

ただ、コトはそう簡単に運びそうにない。衆院での勢力が公示前の3割以下となる49議席に激減したうえ、比例単独立候補で公示前を上回る28議席を得た旧公明党系に対し、党の“中軸”だったはずの旧立憲民主党系の当選者は21人にとどまったことで、13日の実施が決まった代表選でも旧立憲系の人材難が際立つ。

そのため、「再建に向けて何とか新体制を発足させても、その後の党内状況次第では近い将来に“溶解”の道へ迷い込む」（政治ジャーナリスト）という最悪の事態も想定される。「前途はまさに茨の道」（党幹部）となるのは間違いなさそうだ。

新代表候補に浮上した2人の50代議員

「非自民の立場で苦楽を共にしてきた先輩、兄貴のような人、同世代、弟のような人たちが一気に議席を失った。痛恨の極みだ」

大惨敗を受けて、中道結成の立役者だった野田氏は9日の記者会見でこう語った。茫然自失の心情を隠せず、落選者への謝罪に追われた。

その一方で、共同代表を務めた野田、斉藤両氏にとって、激減しても野党第1党を維持した中道の再建に向けた新体制づくりが急務となる。当然、18日に召集が予定されている特別国会よりも前の新執行部発足が大前提で、「なりふり構わず、代表選での新代表選出と新執行部づくりに猛進せざるをえない」（党幹部）のが実情だ。