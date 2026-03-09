｢自分でやったほうが早い｣はNG。任せるのは｢丸投げ｣ではない､令和のマネジャーが知るべき｢昭和流｣との決定的な差

田島 ヒロミ : 組織開発・人財育成コンサルタント
2026/03/09 7:30
昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか
仕事の「よい任せ方」とはどのようなものでしょうか（写真：ふじよ ／PIXTA）
「自分がやったほうが早い」と仕事を抱え込んでいませんか？ 昭和時代の「土日にやればいい」という丸投げ体質は、令和では通用しません。残業規制がある今、部下を成長させ、組織の成果を最大化する「正しい任せ方」とは？ 本稿では『昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか』より一部抜粋のうえ、人材育成の三本柱（意図・設計・集中）を軸に、マネジャーが今すぐ実践すべき新常識を解説します。

昭和の仕事の任せ方

昭和時代にオフィスで仕事をしているとき、急に上司に名前を呼ばれると、ものすごくドキっとした経験はありませんでしょうか。何か難しい仕事を振られるのではないか、ミスが見つかって怒られるのでないかなど、ついつい身構えてしまいます。

ドキドキしながら上司に話を聞きにいくと、その多くは新たにやってほしい仕事の話であり、その指示自体はいつもシンプルです。

「この仕事を君に任せるから、○日までに正しくやっておいてくれ」

ぶ厚いファイルだけ渡されて、指示はそれ以上ありません。具体的にどうやればいいかを聞くと、「そのファイルにこれまでの仕事がまとめてあるから、まずは読んで、わからないことがあれば聞いてくれ」としか言われません。

私の場合、恐る恐る「今は△△業務も抱えていて、この仕事に取りかかれる時間がないのですが……」と言うと、「土日にやればいいだろう。俺も出社しているから」と言われました。

極端に聞こえるかもしれませんが、「24時間働けますか？」というフレーズがテレビコマーシャルで流れていた時代ですから、こんな会話は普段から当たり前のようにありました。

