【春節】｢日本への渡航自粛を勧告｣｢政府はロシア旅行を推奨｣…。→それでも《中国人観光客》が日本に来るワケ

中国は2月中旬から大型連休を迎える

2026年の春節（中国の旧正月）は2月17日。それに伴って2月15日～23日は9連休となり、海外旅行の活発化が予測される。

日中関係が冷え込む中で、中国人観光客の訪日動向は「二極化」した複雑な様相を呈している。政府による渡航自粛の影響で全体数が減少する一方で、個人のリピーター層は依然として日本を訪れ続けているのだ。

中国政府は政治的背景から、25年11月に続き、26年1月にも改めて日本への渡航自粛を呼びかけた。その影響は大きく、旅行会社を通じた団体ツアーは大幅に制限された。かつて海外旅行先ランキングで常に上位に位置していた日本が、「トップ10圏外」に落ち込んだという衝撃的なデータも示されている。

さらに、中国の大手航空会社3社は1月26日、日本路線の航空券について、10月24日までキャンセルや変更に無料で対応すると発表した。欠航や減便も相次ぎ、訪日自体が物理的に難しい状況が生まれている。日本政府観光局によると、25年12月の中国人観光客数は前年同月比で45.3％減少した。

団体客とは対照的に、個人旅行者は日本をなおも選び続けている。ある宿泊予約サイトのデータでは、中国からの春節期間の予約数が前年比で約57％増加したようだ。

もちろん、予約が最終的にキャンセルされる可能性は否定できない。それでも、多くの旅行者が当初から日本を春節休暇の目的地として選んでいた事実は、日中間の観光需要の底堅さを物語っている。