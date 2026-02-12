｢天国に一番近い場所では？｣　目黒蓮×浜辺美波W主演"葬儀"描く映画『ほどなく､お別れです』が､《原作にないロケ地》で撮影された背景

古関 和典 : ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家
2026/02/12 7:15
ほどなく、お別れです
目黒蓮さんと浜辺美波さんのW主演映画が“意外な場所”で撮影されていました（画像：©2026「ほどなく、お別れです」製作委員会 ©長月天音／小学館）

「葬儀」を描いた映画が話題となっています。

2月6日に公開された、『ほどなく、お別れです』。葬儀会社にインターン生として働くヒロイン「美空」（浜辺美波さん）と、その指南役の葬祭プランナー「漆原」（目黒蓮さん）がタッグを組み、「最高の葬儀」を目指す物語です。

原作は、長月天音さんによる『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫）で、累計発行部数80万部突破した人気小説。

監督の三木孝浩氏は、『僕等がいた 前篇・後篇』（2012年）、『陽だまりの彼女』（13年）、『ホットロード』（14年）、『くちびるに歌を』（15年）、『思い、思われ、ふり、ふられ』（20年）、『TANG タング』（22年）など、数々の青春映画や恋愛映画、そしてヒューマンドラマの名手としても知られています。

「葬儀」という、人生において欠かすことのできないイベントと、それを取り巻く人々をどのように描いているのか。三木監督に本作に込めた思いを聞き、作品のロケ地を巡りました。

ほどなく、お別れです
主演の目黒蓮さんと浜辺美波さんに指示を出す、三木孝浩監督（写真右）。2人が演じる葬祭プランナーは、遺族の意向に沿って故人に合った葬儀プランを提案し、その手配や進行を執り行います（画像：©2026「ほどなく、お別れです」製作委員会 ©長月天音／小学館）

「起」と「結」を“同じ場所で描く”妙

原作小説の表紙にも登場する作品の舞台地は、東京都墨田区の東京スカイツリー周辺です。監督も、「スカイツリーは作中のシンボリックな存在」と話しています。

