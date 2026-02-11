Jリーグ《半年で43億円赤字》予算に秘めた深謀遠慮､特別大会｢百年構想リーグ｣で"攻めの投資"を推し進める真意

2月6日に開幕した明治安田Jリーグ百年構想リーグ。2026年8月に夏開幕のシーズンへ移行するため、百年構想リーグは2～6月の特別大会となる。

J1は20クラブを東西10チームずつに分けて、地域リーグラウンドを実施。順位ごとにプレーオフを行って優勝チームを決める仕組みだ。そしてJ2・J3は、合計40クラブを4グループに分けてリーグ戦を行い、やはり最終的に順位を決めることになる。「Jリーグ34年目にして最初で最後。そういう意味で興味深い大会」という声も関係者から聞こえてくる。

ところが、このシーズン移行期は別の意味でも世間の注目を浴びることになった。Jリーグが発表した26年6月期の予算が前期（25年12月期）の4億円の黒字見込みから一転、43億円という大幅な赤字に転落する予算を発表したからだ。

Jリーグにいったい何が起きているのか。今期予算をつぶさに見ていくと、43億円の赤字に込めたリーグ側の「思い」が浮かび上がってきた。

売上高半減の一方で費用は35％減止まり

26年6月期のJリーグ予算を分析していくにあたって、まずは前提条件を押さえておきたい。

25年12月期は25年1月から12月までの12カ月決算だったのに対して、26年6月期は決算期変更に伴って26年1月から6月まで6カ月の変則決算となる。こうした事情から、一般企業の売上高に相当する経常収益も、25年12月期が340.4億円見込みである一方、26年6月期は174億円とほぼ半減する見通しだ。

売り上げを計上する期間が半分になるのだから、売上高も半減する。極めてシンプルな構造だ。そして、43億円の赤字の理由はここから先にある。