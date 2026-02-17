｢かわいそう｣と言われても…肉になる運命だった白馬が20年無事故で繁華街を歩く訳—プロが明かす"馬を仕事にする"現実と覚悟

福岡の街中を、白馬を連れて歩く男——「白馬に乗ったおじさま」こと貞松和彦さん（58歳）。TikTokの動画は1300万回再生を超え、絵本『サダさんと白い馬』も出版された。

小学5年生の時、結婚式で目にした馬車に魅せられ「俺、絶対これやる」と誓った少年は、30歳で馬車事業を立ち上げた。何度も倒れ、何度も立ち上がり、馬と生きて50年——前編ではそのライフストーリーを追った。

後編では、貞松さんの「仕事」に迫りたい。

なぜ臆病な動物である馬を連れて、街中を歩けるのか。なぜ「幸せ配達人」を20年以上続けてこられたのか。そこには、馬と生きるプロフェッショナルの流儀があった。

馬のプロフェッショナル

馬の世界は狭い。競馬、馬術、ウェスタン、観光——そのなかで、貞松さんの名前は広く知られている。

週末は結婚式場「ノートルダムマリノア」で、新郎新婦を馬車に乗せる。平日は幼稚園・保育園への訪問。企業PRで天神や博多の繁華街を馬と歩いたり、オープン記念などのパーティーやホテルのウェルカムホースとしての仕事もある。

主役は相棒の白馬・シュガーベル。以前は白馬が2頭いたが、1頭は欲しいというひとが現れ譲った。シュガーベルを欲しいというひともいるが、価格が到底合わないという。「どのくらい？」と尋ねると、「高いよ」と笑った。聞けば、納得の金額だった。2月には新しい馬を買いに行く予定だという。